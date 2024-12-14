استشهاد 15 فلسطينيا في غارات صهيونية على غزة

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الصهيوني، مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر في غارة صهيونية استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال المسيّرة حي النصر، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة في القطاع. كما أفيد عن مقتل فلسطيني داخل مستشفى العودة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة بسبب نفاد الأوكسجين.

من جهة أخرى، عمدت القوات الصهيونية إلى نسف مبان سكنية شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للأمن والوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا جراء استمرار الحرب. وفي هذا السياق، أشار مهند هادي، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في بيان، إلى وقوع عدة ضربات بأنحاء قطاع غزة أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الكثيرين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أن مثل هذه الحوادث تعد تذكرة أخرى بالتكلفة البشرية التي لا تطاق للحرب.

من جهته، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الاحتلال الصهيوني "رفض أكثر من 90 بالمائة من 137 بعثة أرادت الأمم المتحدة وشركاؤها إرسالها إلى شمال غزة المحاصر منذ 14 شهرا".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في آخر تحديث لأرقامها الجمعة، إن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني في قطاع غزة ارتفعت إلى 44875 شهيدا و106454 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.