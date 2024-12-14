توقيف 6 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات بسطيف

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية بسطيف، نهاية الأسبوع، من توقيف 6 أشخاص يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتعود تفاصيل القضية، حسب بيان لذات المصالح، إلى "تلقي الضبطية القضائية لفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لمعلومات مؤكدة تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكل من عين أرنات وسطيف، ليتم تكليف عناصر الفرقة قصد التحري والترصد للمشتبه فيهم، إذ أسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بحيازة كمية من المخدرات "كيف معالج" قدر بـ222.6 غرام و1836 وحدة من المهلوسات، إلى جانب مبلغ مالي قدر بأكثر من 41 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق "تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، تم بموجبها تقديمهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف عن جناية الحيازة، النقل، والتخزين للمؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع"، يضيف البيان.