الشلف: الإطاحة بشبكة تنظم "الحرڤة"

أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الشلف، شخصين ينحدران من وسط مدينة الشلف، كانا ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصلحة، أمس الجمعة، فإن عملية الإطاحة تمت عن طريق تحريات معمقة، مدعمة بإجراءات تقنية وميدانية، تحت إشراف النيابة المختصة لدى محكمة الشلف، والتي أسفرت عن توقيف المشتبه بهما، وحجز قارب نزهة مخصص لعمليات الهجرة السرية.

كما تمكن عناصر الفرقة، من خلال توسيع التحريات، من تحديد هوية شخصين آخرين، ينحدران من مدينة الشلف، على علاقة بنشاط الشبكة الإجرامية المختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر.

وقد أنجز ضد المشتبه بهم ملف جزائي عن قضية تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني قصد الحصول على منفعة مالية، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.