طائرة شحن روسية تغادر حميميم إلى ليبيا

قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في حميميم بسوريا، إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا، اليوم السبت، وذلك بعد إطاحة المعارضة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز" أن من "المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية في الأيام المقبلة". ووفق "رويترز"، "جرى رصد أنشطة متزايدة في القاعدة الجوية خلال اليوم السبت، فبخلاف طائرة الشحن التي أقلعت، شوهدت طائرة شحن من طراز إليوشن آي.إل-76 وطائرة هليكوبتر من طراز أليجيتور تهبطان في القاعدة، كما شوهدت طائرات هليكوبتر تحلق داخل القاعدة، وهبطت طائرة من طراز سو-34 للتزود بالوقود، وحلقت طائرة زبلين في سماء القاعدة، كما شوهدت شاحنتان تحملان أعلاما روسية داخل القاعدة".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، نقل معدات عسكرية روسية في قاعدة حميميم، وظهرت طائرتا شحن من طراز أنتونوف إيه.إن-124.