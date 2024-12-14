رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الأنغولي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، اليوم السبت، بلواندا، من قبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

ووفق بيان وزارة الخارجية، فإن عطاف "سلّم إلى الرئيس الأنغولي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين إلى أرحب الآفاق الممكنة".

كما سمح اللقاء - يضف البيان - "تناول مختلف أبعاد ومحاور العلاقات المتميزة بين الجزائر وأنغولا وسبل إضفاء حركية متجددة عليها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى، تماشيا مع الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين في توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التنسيق البيني على مختلف الأصعدة".

كما تم أيضا بحث أهم القضايا والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وأكد عطاف في هذا الخصوص "استعداد الجزائر المطلق لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، خلال توليه الرئاسة الدورية للمنظمة القارية، بداية من شهر فيفري المقبل".