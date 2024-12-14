مصنع لإنتاج أدوية علاج الغدة الدرقية لأول مرة بالجزائر

وضع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، اليوم السبت، حجر الأساس لمصنع إنتاج الأدوية الهرمونية، التابع لشركة "أل.دي.أم"، بالمنطقة الصناعية وادي حميميم، ببلدية الخروب في قسنطينة، حيث سيقوم هذا الأخير ولأول مرة بإنتاج أدوية مخصصة لعلاج الغدة الدرقية، "ليفوتيروكس"، وهو منتج أصلي لمخابر مارك الألمانية.

ويعتبر مصنع قسنطينة الخامس من نوعه لتصنيع هذا الدواء في العالم، وستسمح مخابر "أل.دي.أم" بتوفير 45 مليون أورو، ميزانية الاستيراد لهذه الأدوية للدولة الجزائرية، حيث ستكون القدرات الإنتاجية للمصنع بما يعادل 40 مليون علبة سنويا، بتصنيع 20 مليون علبة "ليفوتيروكس"، ابتداء من سنة 2026، علما أن ذات المخابر تنتج 100 دواء جنيس، وحوالي 25 دواء أصليا لمخابر دولية تحت ترخيصها.

وقد رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، في زيارته لقسنطينة، حيث قال إن سنة 2027 يجب أن تكون محطة زمنية محورية لتحقيق الاستقلالية والسيادة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية، والوصول إلى الريادة المغاربية والإفريقية.

من جهته، أكد فؤاد حاجي أن تعزيز التعاون بين الصناعة الصيدلانية والجامعة ومراكز البحث، يمثل قفزة نوعية تسهم في تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم الإنتاج الوطني.