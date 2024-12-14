اتفاقية لتخفيض أسعار تذاكر الطيران لهذه الفئة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لصالح مؤتمني الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج ومرافقيهم، تنص الاتفاقية على مجموعة من البنود والالتزامات.

وذكر بيان الجوية الجزائرية، تقلت "الخبر" نسخة منه، أنّ الشركة تلتزم بتخفيض نسبته 30 بالمائة، على تذاكر السفر لصالح مؤتمني الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج ومرافقيهم، وتقديم أولوية التسجيل في قوائم الانتظار عند امتلاء الرحلات، لضمان نقل المرضى المحولين.

كما سيتم إنشاء وحدة خاصة داخل مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لتسهيل تبادل المعلومات ومعالجة الطلبات المتعلقة بخدمات الشركة، مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وتقديم المعلومات وغيرها.

وذكر البيان أنّ هذه الاتفاقية تبرز الرؤية المشتركة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في تعزيز التعاون المستدام، كما تجسد البعد المواطناتي للخطوط الجوية الجزائرية، والقائم على الإسهام في مجالها بمساعدة كافة الفئات.

وبهذه المناسبة قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، إنّ هذه الاتفاقية تهدف الى تسهيل نقل المرضى الذين تتطلب ظروفهم الصحية تلقي العلاج خارج الوطن. وأضاف كان من الطبيعي تلبية الطلب فور تلقيه، بقناعة تامة أنه من "مسؤوليتها الشركة كمؤسسة وطنية مواطنة ان تكون سندا لكل جزائري في حاجة الى اعانة وهو يواجه معاناة المرض".

وأشار المتحدث الى أنّ الطابع استعجالي لمختلف هذه الحالات، جعلت الجوية الجزائرين تخصص نقطة اتصال في مقر صندوق الضمان الاجتماعي تمكنه من فعالية اكبر خلال عمليات الحجز والاستفادة لما يتعذر الحجز وفيما يخص الحالات الطارئة بالأولوية على قوائم الانتظار، وكذا الاستفادة من تخفيض رمزي في سعر اقتناء تذاكر السفر.

واعتبر المسؤول الأول على الجوية الجزائرية المبادرة "واجبا تؤديه بكل شرف كونها شركة مواطنة، تؤمن ايمانا وثيقا بقيمها ودورها في تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات زبائنها ومتطلبات السياسة الاجتماعية للدولة التي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعزيزها والمحافظة عليها وفاءا لالتزاماته".

وذكر في السياق أنّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية وفية أيضا لالتزاماتها الاجتماعية والمواطنتية وتعمل على ان تتماشى ومساعي نموها الاقتصادي وتحسين بيئة العمل لصالح موظفيها الذين يفوق عددهم 8 آلاف مشترك في صندوق الضمان الاجتماعي وما يقارب 150 متقاعدا سنويا، يستفيدون كلهم من خلال هذه الاتفاقية، حيث يستقبل المقر المركزي للشركة السعيد آيت مسعودان ملحقة لصندوق الضمان الاجتماعي لتقليص الأجال وتسهيل الاستفادة من الخدمات لصالح موظفي ومتقاعدي الجوية الجزائرية.