Réduction des prix des billets d’avion pour cette catégorie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce samedi la signature d’une convention de coopération avec la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), visant à faciliter le transport des assurés sociaux nécessitant des soins à l’étranger, ainsi que de leurs accompagnateurs. Selon les termes de cet accord, les patients et leurs accompagnateurs bénéficieront d’une réduction de 30 % sur le prix des billets d’avion. La compagnie s’engage également à leur accorder une priorité sur les listes d’attente en cas de vols complets, afin de répondre aux urgences médicales et d’assurer une prise en charge rapide.

Dans le cadre de cette collaboration, une unité spéciale sera implantée au sein des locaux de la CNAS. Cette unité facilitera l’échange d’informations et la gestion des services proposés par Air Algérie, notamment pour les réservations, l’émission de billets et les demandes spécifiques.

Hamza Ben Hamouda, PDG d’Air Algérie, a déclaré que cette initiative témoigne de l’engagement citoyen de la compagnie et de sa volonté d’accompagner les Algériens dans les moments difficiles. « Il est de notre devoir, en tant qu’entreprise nationale, de soutenir nos concitoyens face aux défis qu’imposent les conditions médicales nécessitant des soins à l’étranger. Cet accord s’inscrit dans notre mission de répondre avec efficacité et humanité aux attentes de nos clients », a-t-il affirmé.

Il a également souligné que cet engagement reflète l’attachement d’Air Algérie à ses responsabilités sociales, en cohérence avec la politique de solidarité promue par le président Abdelmadjid Tebboune. Consciente du caractère urgent de nombreuses situations, la compagnie a mis en place un point de contact dédié au sein de la CNAS, destiné à gérer efficacement les demandes prioritaires et les cas nécessitant une intervention rapide.

Cette initiative s’adresse également aux employés et retraités d’Air Algérie. Environ 8 000 salariés actifs et 150 retraités annuels bénéficieront des services facilités par cette collaboration, grâce à une annexe de la CNAS installée au siège central de la compagnie à Alger.