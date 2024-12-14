الرابطة الثانية (وسط-شرق): مستقبل الرويسات يبتعد في الصدارة

يواصل مستقبل الرويسات سيطرته على الرابطة الثانية في مجموعتها الوسطى الشرقية بعد أن عمق الفارق في الصدارة مستغلا سقوط الملاحقين إثر إجراء مقابلات الجولة الـ 13، زوال اليوم السبت.

وحقق ممثل ولاية ورقلة فوزا جديدا عندما تنقل إلى واد سوف لمواجهة أولمبي المقرن، بنتيجة استقرت على ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسمحت هذه النتيجة لمستقبل الرويسات من بلوغ النقطة الـ 32 في الريادة وبفارق ستة نقاط عن الملاحق اتحاد الحراش (26 نقطة) الذي سقط في باتنة أمام المولودية المحلية (2-1).

كما استفاد المتصدر من خسارة صاحب المركز الثالث اتحاد عنابة الذي كان متفوقا بثنائية على المضيف اتحاد الشاوية قبل أن يتلقى "ريمونتادا" جعلته يفقد نقاطا ثمينة تقربه من الريادة.

النتائج والترتيب:

النتائج:

أولمبي المقرن - مستقبل الرويسات 1-3

جمعية الخروب - شباب برج منايل 0-1

اتحاد الشاوية - اتحاد عنابة 3-2

اتحاد خميس الخشنة - مولودية قسنطينة 2-1

اتحاد ورقلة - هلال شلغوم العيد 2-0

مولودية باتنة - اتحاد الحراش 2-1

نجم التلاغمة - اتحاد سوف 1-1

شبيبة جيجل - شباب باتنة 1-1

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 32 13

2. اتحاد الحراش 26 13

3. اتحاد عنابة 24 13

--. اتحاد خميس الخشنة 24 13

5. مولودية قسنطينة 20 13

6. اتحاد الشاوية 18 13

7. جمعية الخروب 16 13

--. هلال شلغوم العيد 16 13

-- .شباب باتنة 16 13

--. اتحاد ورقلة 16 13

-- مولودية باتنة 16 13

12. شبيبة جيجل 14 13

--. نجم التلاغمة 14 13

14. شباب برج منايل 13 13

15. اولمبي المقرن 10 13

16. اتحاد سوف 6 13.