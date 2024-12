Le prix moyen du pétrole algérien jusqu'à fin novembre

Dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a estimé le prix moyen du pétrole algérien, le Sahara Blend, à 82,36 dollars le baril pour les onze premiers mois de 2024 (de janvier à novembre). Ce chiffre marque une légère baisse par rapport à la même période en 2023, où il atteignait 84,05 dollars le baril. Par ailleurs, l'OPEP a abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour la cinquième fois consécutive cette année.

Selon le rapport, en novembre 2024, le Sahara Blend s’élevait à 74,90 dollars le baril, contre 77,53 dollars en octobre et 76,21 dollars en septembre, enregistrant une baisse de 2,63 dollars par baril (-3,4 %). À titre de comparaison, le prix moyen du pétrole algérien pour l’année 2023 était d’environ 83,64 dollars le baril, contre 104,24 dollars pour la même période en 2022.

Le rapport mentionne également que le prix moyen du panier OPEP pour la période s’établit à 80,49 dollars le baril, contre 83,28 dollars en 2023, tandis que le Brent de la mer du Nord se situe à 81,25 dollars, légèrement inférieur à ses 82,95 dollars enregistrés l'année précédente. Le Sahara Blend conserve toutefois un avantage positif de 1,11 dollar par rapport au Brent.

Parmi les pétroles les plus chers du panier OPEP, le "Bonny Light" du Nigéria arrive en tête avec 82,92 dollars le baril, suivi du "Zafiro" de la Guinée équatoriale à 82,74 dollars. Le Sahara Blend algérien occupe la troisième position dans ce classement.

Stabilité de la production pétrolière algérienne et engagement envers l'accord de réduction

La production pétrolière algérienne a connu une stabilité relative, avec une légère hausse enregistrée en novembre. Selon les estimations de l’OPEP, la production de l’Algérie a atteint 910 000 barils par jour en novembre, contre 909 000 barils par jour en octobre et septembre, et 910 000 barils par jour en août. Ce niveau de production s’inscrit dans le cadre des engagements de l’Algérie en matière de réduction volontaire de production, conformément à l’accord de coopération et de partenariat de l’OPEP.

Au niveau global, la production des pays membres de l’OPEP a atteint 14,008 millions de barils par jour en novembre, contre 13,788 millions de barils par jour en octobre et 14,066 millions en septembre. Par ailleurs, la production totale du groupe élargi OPEP+ s’est élevée à 40,665 millions de barils par jour en novembre, contre 40,342 millions en octobre.

L’OPEP a annoncé une nouvelle réduction de ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour l’année 2024, marquant le cinquième ajustement consécutif depuis août. Dans son rapport de décembre, l’organisation prévoit une augmentation de la demande de 1,61 million de barils par jour, soit une baisse de 210 000 barils par jour par rapport à ses prévisions du mois de novembre, qui tablaient sur une hausse de 1,82 million de barils par jour.

Il s’agit du plus grand ajustement à la baisse effectué par l’OPEP cette année. En juillet, l’organisation anticipait une augmentation de 2,25 millions de barils par jour. Les baisses les plus significatives concernent le troisième trimestre de 2024, en raison d’un ralentissement de la demande en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, ainsi que dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique.

Pour la Chine, moteur majeur de la consommation mondiale, les prévisions ont été révisées à 430 000 barils par jour, soit une réduction de 330 000 barils par jour par rapport aux estimations de juillet.

Morgan Stanley relève ses prévisions pour le prix du Brent en 2025

La banque Morgan Stanley a révisé à la hausse ses prévisions pour le prix du pétrole, anticipant un prix moyen du Brent à 70 dollars le baril au cours du second semestre de 2025, contre ses estimations précédentes qui oscillaient entre 66 et 68 dollars le baril.

Cette révision à la hausse des prévisions est due à une réduction attendue de l'excédent pétrolier, conséquence de la décision prise par l'alliance OPEP+ de retarder les plans d'augmentation de la production et de ralentir le rythme de cette augmentation.

Il est important de noter que l'OPEP+, une coalition qui inclut les membres de l'OPEP et des pays alliés tels que la Russie, a annoncé le report des hausses de production planifiées de trois mois, avec un début d'application prévu pour avril 2025. Le groupe a également précisé que les réductions de production actuelles seront progressivement levées d'ici septembre 2026, soit un retard de neuf mois par rapport au calendrier initial.