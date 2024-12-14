معلول: لن أتحدث باللغة الفرنسية

أعلن مدرب اتحاد الجزائر، نبيل معلول، اليوم السبت، اتخاذه قرارا بعدم استعمال اللغة الفرنسية في الرد على أسئلة الصحفيين خلال الندوات الصحفية.

وقال التقني التونسي خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة ممثل كرة القدم الجزائرية ضد نادي أسيك ميموزا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس "الكاف": "أخذت عهدا على نفسي أنني لن أجيب مرة أخرى باللغة الفرنسية خلال ندواتي الصحفية".

وأضاف مدرب المنتخب التونسي السابق في إشارة للهيئة القارية لكرة القدم:" هم لم يحترموا لغتنا ولم يحترموننا أيضا وليس هنالك أي شيء يدفعني للإجابة بغير اللغة العربية".

وفرض على معلول في السنغال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جاراف، قبل أسبوع، أن يتحدث بالفرنسية، وقال آنذاك: "لو كنت أعلم أنه سيتم حرماني من الحديث بالعربية، لما جئت إلى المؤتمر".

ويستعد اتحاد الجزائر لمواجهة منافسه أسيك ميموزا في المباراة التي ستجمعهما غدا الأحد على ملعب 5 جويلية، حيث يتصدر نادي "سوسطارة" مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع النادي الإيفواري، بينما يحتل جاراف المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع أورابا يونايتد.