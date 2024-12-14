آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

معلول: لن أتحدث باللغة الفرنسية

14 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

أعلن مدرب اتحاد الجزائر، نبيل معلول، اليوم السبت، اتخاذه قرارا بعدم استعمال اللغة الفرنسية في الرد على أسئلة الصحفيين خلال الندوات الصحفية.

وقال التقني التونسي خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة ممثل كرة القدم الجزائرية ضد نادي أسيك ميموزا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس "الكاف": "أخذت عهدا على نفسي أنني لن أجيب مرة أخرى باللغة الفرنسية خلال ندواتي الصحفية".

وأضاف مدرب المنتخب التونسي السابق في إشارة للهيئة القارية لكرة القدم:" هم لم يحترموا لغتنا ولم يحترموننا أيضا وليس هنالك أي شيء يدفعني للإجابة بغير اللغة العربية".

وفرض على معلول في السنغال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جاراف، قبل أسبوع، أن يتحدث بالفرنسية، وقال آنذاك: "لو كنت أعلم أنه سيتم حرماني من الحديث بالعربية، لما جئت إلى المؤتمر".

ويستعد اتحاد الجزائر لمواجهة منافسه أسيك ميموزا في المباراة التي ستجمعهما غدا الأحد على ملعب 5 جويلية، حيث يتصدر نادي "سوسطارة" مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع النادي الإيفواري، بينما يحتل جاراف المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع أورابا يونايتد.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أعمال شغب في البيض (فيديو)

    10552 قراءة
  • 3

    بالأرقام.. هذه ثروة بشار الأسد

    9370 قراءة
  • 4

    الجولاني يحقق رغبة والديه

    8834 قراءة
  • 5

    تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل هروب الأسد

    7396 قراءة