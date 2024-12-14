رابطة الأبطال: نتيجة تخدم ممثل كرة القدم الجزائرية

تعادل فريقا تي بي مازيمبي الكونغولي ويونغ افريكانز التنزاني بنتيجة (1-1) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى، لمرحلة المجموعات، من منافسة رابطة أبطال الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما اليوم السبت بلوبومباشي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

وسجل هدفي المباراة كل من الشيخ فوفانا (د 41) للنادي الكونغولي وبرانس دوبي (د 90+4) ليونغ أفريكانز.

وتخدم هذه النتيجة ناديا مولوية الجزائر والهلال السوداني بغض النظر عن نتيجة المواجهة التي ستجمعهما، مساء اليوم، بملعب 5 جويلية، حيث يبقى الثنائي ضمن المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى ربع النهائي عند نهاية هذه الجولة، في حين يصبح رصيد تي بي ما زمبي نقطتين ويتذيل ويونغ أفريكانز التنزاني المجموعة بنقطة وحيدة.

وستجري الجولة الرابعة ما بين 3 و5 جانفي 2025، تجمع الأولى يونغ أفريكانز وتي بي مازيمبي والثانية، الهلال السوداني ومولودية الجزائر.