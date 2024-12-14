رؤية حزب الله للوضع الجديد في سوريا

علق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، لأول مرة، على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والأحداث التي تبعت ذلك.

واعتبر نعيم قاسم، في كلمة مصورة، اليوم السبت، أن احتلال الكيان الصهيوني لجبل الشيخ وعدة مواقع جديدة في الجولان السوري دليل على "أننا أمام عدو توسعي خطير".

وأشار إلى أن النظام السوري سقط على يد قوى جديدة، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد استقرارها وانتظام الوضع في البلاد.

وأعرب قاسم عن أمله في أن يكون خيار الحكم الجديد في سوريا مبنيًا على مصلحة البلدين، وأن يشرك جميع الأطراف والقوى في الحكم.

كما أكد أنه من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته.

وعن الإمدادات العسكرية، أشار قاسم إلى أن حزب الله خسر في المرحلة الحالية طريق الإمداد القادم عبر سوريا، لكنّه وصف ذلك بأنه "تفصيل صغير" قد يتبدل مع الزمن.