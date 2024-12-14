آقبو يستعيد التوازن وبسكرة تغرق

حقق نادي أولمبي آقبو فوزا ثمينا، مساء اليوم السبت، من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي في إطار الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة الأولى الكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المواجهة، التي احتضنها ملعب 18 فيفري ببسكرة، اللاعب شلفاوي في الدقيقة الـ 53.

ويعود الصاعد الجديد لقسم الأضواء إلى سكة الانتصارات بعد انهزامين متتاليين، فيما يواصل اتحاد بسكرة سلسة النتائج السلبية التي جعلته يتدحرج نحو مؤخرة الترتيب.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

مولودية البيض - مولودية وهران 1-0

نجم مقرة - نادي بارادو 1-1

شبيبة الساورة - جمعية الشلف 1-1

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 2-2

السبت:

اتحاد بسكرة - أولمبيك أقبو 0-1

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة

ترجي مستغانم - مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 19 11

--. وفاق سطيف 19 12

3. شبيبة القبائل 18 11

--. مولودية وهران 18 13

5. مولودية الجزائر 17 10

--. أولمبيك آقبو 17 12

7. اتحاد الجزائر 16 9

--. اتحاد خنشلة 16 12

--. جمعية الشلف 16 13

10. نجم مقرة 14 13

11. شباب بلوزداد 13 9

--. شبيبة الساورة 13 11

13. ترجي مستغانم 12 12

14. مولودية البيض 11 11

15. نادي بارادو 10 9

--. اتحاد بسكرة 10 12.