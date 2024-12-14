خسارة قاسية لمولودية الجزائر

تلقى نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، هزيمة قاسية من نظيره الهلال السوداني (0-1) في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الأولى) لدوري أبطال إفريقيا.

وتحكم أشبال المدرب باتريس بوميل على معظم فترات المواجهة، التي أجريت أمام مدرجات شاغرة بملعب 5 جويلية، وخلقوا عدة فرص سانحة للتسجيل غير أن اللمسة الأخيرة غابت عن زملاء المهاجم ديلور.

وحدث السيناريو الذي كان يخشاه أنصار مولودية الجزائر عندما باغث فوفانا الدفاع العاصمي بعد تنفيذ مخالفة في الدقيقة 76 عندما استقبل الكرة برأسية داخل منطقة الجزاء فشل الحارس رمضان في صدها.

ولحسن حظ ممثل كرة القدم الجزائرية انتهت المقابلة الثانية عن المجموعة بين تي بي مازمبي ويانغ أريكانز على نتيجة التعادل، ما يبقيه في المركز الثاني برصيد 4 نقاط فيما يضع النادي السوداني قدما في ربع النهائي بعدما رفع رصيده إلى النقطة التاسعة.

وستجري الجولة الرابعة ما بين 3 و5 جانفي 2025، حيث تجمع المقابلة الأولى يونغ أفريكانز وتي بي مازيمبي في تنزانيا، والثانية الهلال السوداني ومولودية الجزائر في موريتانيا.

ترتيب المجموعة الأولى:

الفريق لعب نقاط

1. الهلال السوداني 3 9

2. مولودية الجزائر 3 4

3. تي بي ما زمبي 3 2

4. يانغ أفريكانز 3 1.