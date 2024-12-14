جامعة المدية تبحث في أسباب الارتفاع الرهيب لحوادث المرور

تبحث جامعة المدية غدا الأحد، عن مقاربات جديدة للوقاية من حوادث المرور، من خلال تنظيم ملتقى وطني موسوم "استراتيجية جديدة للوقاية من حوادث المرور".

وحسب رئيس الملتقى، البروفيسور نبيل ولد محي الدين، فإن هذا الملتقى جاء في ظل سياقات وطنية تتميز بارتفاع رهيب في حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية .

ويسعى الملتقى، حسب ما ذكر الأكاديمي لـ "الخبر" لتشريح ظاهرة إرهاب الطرقات والبحث عن الأسباب والوصول إلى مخرجات مبنية على أبحاث وأسس علمية٠

و ستوجه المخرجات إلى مختلف المؤسسات المعنية بالظاهرة للمساهمة في التقليل من حوادث المرور والخسائر، يتابع الجامعي، تمهيدا للقضاء عليها من خلال تكثيف العمل المشترك، مع التركيز على عامل الوقاية والتحسيس واليقظة.

وأشار المتحدث إلى مشاركة عشرات الأساتذة والباحثين، من مختلف جامعات الوطن، حيث ستكون الدراسات موزعة على محاور متكاملة تجعل من الملتقى منبرا مفتوحا لمناقشة ظاهرة حوادث المرور من جميع الزوايا للوصول إلى اقتراح استراتيجية متكاملة.