أمطار غزيرة وتشكل للجليد بهذه المناطق

توقّع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار، اليوم الأحد، قد تكون غزيرة أحيانا على المناطق الوسطى والشرقية للوطن، خاصة على السواحل.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن المناطق الساحلية والداخلية للوطن، ستشهد أجواء غائمة، "مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا غزيرة وعلى شكل زخات على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية، خاصة على السواحل الأقصى شرقية".

وتتوقع ذات المصالح، لهذا اليوم، مرور سحب عابرة على منطقة الهضاب العليا والأوراس، محذرة من تشكّل الجليد خلال الصبيحة "مع احتمال تساقط بعض الأمطار على الأوراس".

وستشهد المناطق الغربية للوطن، أجواء من صافية إلى إلى قليلة السحب على العموم.

أما المناطق الجنوبية، تتوقع ذات المصالح، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، فسيتم تسجيل ما يتراوح بين 15 إلى 18 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.

أما بالجنوب الجزائري، يتوقّع أن يتم تسجيل درجات تتراوح بين 16 إلى 32 درجة مئوية.