إطلاق 34 عملية لجرف الرمال من الموانئ

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، أمس السبت، عن تسطير برنامج عمل متوسط المدى، يهدف لكسح الرمال من الموانئ الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، بحيث انطلقت 34 عملية جرف على مستوى 25 ميناء على طول الشريط الساحلي.

وجاء ذلك في كلمة له لدى إشرافه، بالمدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية، على افتتاح أشغال يوم دراسي حول جرف الرمال من الموانئ الموسوم بـ "جرف الموانئ، رهانات وتحديات"، بحضور وزيرة السياحة والحرف التقليدية، السيدة حورية مداحي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي وكذا إطارات القطاع.

وأشار رخروخ، إلى أنه بأن العملية مست كل من ميناء عنابة، تنس، دلس، ميناء رأس جنات، ميناء تيغزيرت، ميناء الغزوات ومستغانم، وبوديس في جيجل، مشيرا إلى أن "التراث المينائي لبلادنا يَحتوي على 52 منشأة مينائية منها 11 ميناء تجاري، و 37 ميناء وملجأ للصيد، مينائين للمحروقات ومينائين للنزهة."

ومن جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة ميديترام، نسيم أرزقي دالي، إنه وبفضل العتاد الاستراتيجي الذي تملكه المؤسسة، "تمكنا من إطلاق عمليات حاليا لجرف الرمال من عديد الموانئن على غرار ميناء زموري ببومرداس، ميناء بوهارون بتيبازة، وميناء بوديس بجيجل".

هذا، وتعتزم الشركة الجزائرية لجرف منشآت الموانئ والري "ألديف" الانتهاء من عملية جرف الرمال على مستوى 12 ميناء خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2025، وفقا لتصريح المدير العام للشركة، توفيق بوكروم لمؤسسة التلفزيون الجزائري.

وأوضح بوكروم، أن أولى العمليات المقررة في هذا الإطار ستنتهي في أواخر شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم إكمالها كلها خلال الثلاثي الأول من 2025.

وينتظر أن يتم الانتهاء من أشغال جرف الرمال بميناء الصيد البحري والنزهة بني حواء (ولاية الشلف) "في آخر أسبوع من الشهر الجاري"، فيما تعرف الأشغال بميناء الصيد البحري والنزهة بوديس (ولاية جيجل) تقدما بنسبة 95 بالمائة، أما الأشغال الجارية على مستوى ميناء زموري (ولاية بومرداس) فتعرف تقدما بنسبة 70 بالمائة،

وحسب بوكروم، فإن هناك تقنيتين لججرف الموانئ، أولاهما ميكانيكية محضة، وذلك بالاستعانة بالجرافات التي يتم نصبها على متن البواخر، فيما تسمى الثانية بالتقنية الديناميكية.

ومن جانب آخر، كشف الوزير رخروخ، أن رئيس الجمهورية، قد أسدى تعليمات تقضي بضرورة ضبط برنامج عمل لتوسعة الموانئ ومنها توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكة الحديدية المنجمي الجاري إنجازه لنقل وتسويق الفوسفات المدمج، انطلاقا من بلاد الهدبة بولاية تبسة، وصولا إلى عنابة حيث تسير الأشغال به بوتيرة متسارعة وحسب البرنامج المسطر.

كما تطرق الوزير إلى مشروع توسعة ميناء جن جن، الذي يهدف للرّفع من طاقته الاستيعابية اإلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وإنجاز أرصفة جديدة بعمق يصل إلى 20 مترا لإستقبال السفن ذات الحجم الكبير، وكذا جعله مركز رئيسي إقليمي لإعادة الشّحن والتّحويل في المنطقة، لتسهيل التبادل التجاري على الصعيدين الوطني والإفريقي، بفضل وضعه الفريد كميناء عميق المياه.