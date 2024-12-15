وفاة طفل تحت عجلات شاحنة بسيدي بلعباس

توفي، صباح اليوم الأحد، طفل، إثر حادث دهس بالشاحنة، بولاية سيدي بلعباس.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها على الساعة 07 صباحا و43 دقيقة، "من أجل حادث دهس شاحنة لطفل، بحي خيرة النبية قمبيطة ببلدية ودائرة سيدي بلعباس".

ووفقا لما أكده شهود عيان، فإن الطفل كان يمتطي دراجته الكهربائية من نوع "تروتينات"، عندما دهسته شاحنة في حدود الساعة الثامنة إلا ربعا، قبل أن يتأكد كل من كان في الموقع من مصرعه على الفور، ليتم، بعد فترة وجيزة، فتح تحقيق ومباشرة الإجراءات أمام ذهول العشرات من المارة والفضوليين.

وتشهد شوارع مدينة سيدي بلعباس، منذ فترة، انتشارا رهيبا لأصحاب الدراجات الكهربائية وهواة "تروتينات"، من الذين يفضلون عادة مزاحمة أصحاب المركبات وسط أكبر طرقات المدينة، وهو ما أضحى مصدر قلق كبير لسائقي السيارات، قياسا بالسرعة التي يعتمد عليها هواة هذا النوع من الدراجات في تنقلاتهم، وفي التوغل ما بين المركبات، من جهة، وافتقار هذه الألواح لمختلف معايير السلامة المرورية، من جهة أخرى.