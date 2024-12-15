"كونفدرالية دول الساحل " تعفي مواطني "إكواس" من التأشيرة"

أعلنت "كونفدرالية دول الساحل" عن إعفاء مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من تأشيرة الدخول إلى منطقة التكتل، الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصمي غويتا والرئيس الحالي لكونفدرالية دول الساحل، نشرته الخارجية النيجرية، أن "كونفدرالية دول الساحل هي منطقة من دون تأشيرة لأي مواطن من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأضاف البيان أن "لمواطني إيكواس الحق في الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء في كونفدرالية دول الساحل، وفقا للنصوص الوطنية المعمول بها". وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الكونفدرالية تحتفظ بالحق، وفقا لقوانينها وأنظمتها، في "رفض دخول أي مواطن من "إيكواس" يكون ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين على أراضيها".

وبحسب ذات البيان "يسمح للمركبات الخاصة المسجلة على أراضي إحدى الدول الأعضاء في إيكواس الدخول إلى أراضي دولة عضو في الكونفدرالية وفقا للنصوص المعمول بها".

وأوضح أن هذه "القرارات جاءت اقتناعا من قادة كونفدرالية دول الساحل بضرورة مواصلة النضالات البطولية التي تخوضها الشعوب والبلدان الإفريقية، من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي، ووفاء لأهداف ومُثُل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".