غزة.. قصف خيام تؤوي نازحين

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمالي القطاع. كما استشهد مواطن وزوجته واثنتان من بناته، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي للاحتلال لشارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.

وبعد منتصف الليلة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عروق في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غربي محافظة غزة. واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة. ونقلا عن مصادر طبية، أفادت وكالة الأنباء بأن حصيلة الشهداء والجرحى بلغت في محافظة غزة، منذ الليلة الماضية 14 شهيدا، و30 جريحا. فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح خطيرة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غربي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44930 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106.624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.