Pluies orageuses et verglas dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies, ce dimanche sur les régions centrales et es du pays, en particulier sur les côtes.

Le bulletin précise que les régions côtières et intérieures du pays connaîtront un ciel nuageux, "avec des averses parfois abondantes, sous forme de pluies intermittentes, sur les régions du centre-est et de l'est, notamment sur les côtes les plus à l’est".

Les services prévoient également, pour cette journée, des nuages passagers sur les hauts plateaux et les Aurès, avec un avertissement de formation de givre durant la matinée, "et de possibiles pluies sur les Aurès".

Les régions de l'ouest du pays connaîtront un temps généralement clair à légèrement nuageux.

Quant aux régions du sud, les prévisions indiquent un temps de clair à partiellement nuageux en général.

Concernant les températures maximales, elles varieront entre 15 et 18°C sur les régions côtières, et entre 11 et 18°C sur les régions intérieures.

Dans le sud du pays, les températures devraient être comprises entre 16 et 32°C.