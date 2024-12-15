تركيا تكشف عن أعداد السوريين العائدين إلى بلدهم

كشفت وزارة الداخلية التركية عن أعداد السوريين العائدين إلى بلدهم، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الجاري. وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أمس السبت، عودة 7 آلاف و621 سوريا إلى بلادهم، خلال الفترة المذكورة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كشف قايا أن "عدد السوريين الذين عادوا من تركيا، بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم، خلال الأيام التي سبقت تحرر سوريا من نظام بشار الأسد، كان 310 أشخاص في 6 ديسمبر، و176 في 7 ديسمبر، و240 في 8 ديسمبر".

وأشار وزير الداخلية إلى أنه "بعد تحرر سوريا عاد 1259 سوريا في 9 ديسمبر، و1669 في 10 ديسمبر، و1293 في 11 ديسمبر، و1553 في 12 ديسمبر، و1847 في 13 ديسمبر". وكان قايا أعلن، الإثنين الماضي، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص.

وفي 8 ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبة من عدم الاستقرار في سوريا استمرت 14 عاما"، مشيرا إلى أنه "يمكن لملايين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم العودة إليها الآن".

وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب.