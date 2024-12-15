جريمة غرداية.. والد الضحايا يعترف

نشّط وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية ندوة صحفية، صباح اليوم الأحد، قدم فيها بعض التفاصيل الجديدة عن قضية حرق 4 أطفال في غرداية منذ أيام.

وقال وكيل الجمهورية إنه "في صبيحة يوم 11 ديسمبر، تلقى الدرك الوطني، في بلدية هراوة بالعاصمة، بلاغا من زوجة المتهم الثانية، وهو والد الأطفال الأربعة المتوفين حرقا، هذه الأخيرة أعلمت مصالح الأمن أن زوجها قام بقتل أبنائه من زوجته الأولى وتم توقيفه، وفي ذات اليوم تم البحث عن الأطفال الأربعة، وعثر على جثثهم في موقع خال من السكان، قرب بالوعة للصرف الصحي".

وأضاف المتحدث: "بعد فحص الجثث، ويتعلق الأمر بكل من "خ. أ"، 11 سنة، وتوأمه "خ.و" و"خ. أ"، 5 سنوات، وشقيقهم الأصغر "خ .ع"، 4 سنوات، أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الضحايا تعرضوا لحروق، وأن سبب الوفاة كان الخنق باليد، وتعرض الضحايا بعد الموت لحروق من الدرجة الثالثة".

وكشف وكيل الجمهورية أن "المتهم اعترف بأنه ارتكب الفعل على الساعة الثالثة مساء من يوم 10 ديسمبر، وكشف أنه اشترى ولاعة ودلو بنزين، سعة 5 لترات، ونفذ الجريمة". ولم يكشف منشط الندوة الصحفية عن دوافع الجريمة.