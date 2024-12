Carnet foncier électronique: la fin du cauchemar bureaucratique

Le ministère des Finances a désormais résolument adopté la numérisation de toutes les transactions immobilières, une démarche inéluctable qui vise à éradiquer la bureaucratie et à lutter contre la corruption. Après la création du portail électronique "Espace Algérie", il est prévu que toutes les transactions immobilières se fassent via des moyens de paiement bancaires écrits à partir de janvier 2025, en attendant la création du "carnet foncier électronique", qui constituera un véritable bond qualitatif pour le secteur et mettra définitivement fin à un problème réel dont souffrent les Algériens.

Le ministre des Finances, Laïd Faid, a donné ces indications lors d'une réunion de coordination qu'il a présidée avec la Chambre nationale des notaires, soulignant la nécessité de déployer tous les efforts pour réussir l'intégration des moyens de paiement bancaires écrits dans les transactions immobilières. Il a appelé toutes les parties prenantes à une pleine implication dans ce processus, précisant que, selon lui, l'année 2025 marquera un tournant important dans l'histoire de l'administration financière algérienne.

Lors de cette réunion, qui a vu la participation du président de la Chambre nationale des notaires, des représentants des chambres régionales, des directeurs généraux des biens nationaux et de la trésorerie, ainsi que des représentants de l'administration fiscale, les "avancées de la modernisation de la gestion des biens nationaux" ont été abordées, avec un focus particulier sur l'amélioration des processus de publicité foncière et la simplification des services offerts aux citoyens.

Le domaine des transactions immobilières en Algérie souffre de nombreux obstacles et d'une bureaucratie administrative. Les citoyens se retrouvent souvent confrontés à des files d'attente interminables pour obtenir leurs actes de propriété, en raison d'un manque de coordination entre les notaires, l'administration des biens nationaux, ainsi que la trésorerie publique et l'administration fiscale. Cela a poussé les autorités à accélérer la numérisation du secteur.

Lors de la même réunion, Faid a souligné les progrès réalisés dans la numérisation de la gestion des biens nationaux et des services fournis par le "portail Espace Algérie", qui offre des solutions numériques innovantes pour les citoyens et les professionnels. Il a ajouté que le "projet de préparation du carnet foncier électronique" marquera une étape significative dans la modernisation du secteur. Le ministre a également rappelé les nouvelles mesures prévues dans la loi de finances pour l'année 2025, notamment l'obligation d'effectuer toutes les transactions immobilières par des moyens de paiement bancaires écrits, ce qui, selon lui, représente une étape importante dans la lutte contre le marché parallèle et pour la promotion de la transparence.

Le ministre a précisé que le ministère des Finances continue de renforcer la coordination avec la Chambre nationale des notaires, "un partenaire clé pour la gestion des biens nationaux et l'administration fiscale". Il a ajouté que cette réunion était la troisième de l'année en cours, soulignant l'importance que le ministère accorde à cette entité. Il a exprimé l'espoir que 2025 soit une année clé dans le processus de numérisation de l'administration et de modernisation des services, où les notaires et les chambres régionales joueront un rôle central.

De son côté, le directeur général du domaine national a présenté un rapport sur l'état d'avancement de la préparation et de la délivrance des carnets fonciers pour l'année 2024, ainsi qu'un aperçu global des projets numériques lancés et ceux qui débuteront prochainement, mettant en lumière leur importance pour faciliter le travail des notaires et améliorer la qualité des services offerts.

Le président de la Chambre nationale des notaires a exprimé sa reconnaissance envers les services du ministère des Finances pour avoir ouvert des canaux de partenariat et de coopération, soulignant que le secteur financier suit désormais des "formations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en coordination avec la cellule de traitement du renseignement financier". Il a précisé que ces efforts "renforceront la transparence dans les transactions immobilières".

Cette réunion a également été l'occasion d'examiner les préoccupations soulevées par les notaires concernant l'exercice de leurs fonctions quotidiennes en relation avec les services du ministère des Finances. Des mécanismes pratiques ont été mis en place pour répondre à ces préoccupations dans le cadre d'une coordination continue.

Le gouvernement a déjà commencé à appliquer les directives du Président de la République pour généraliser la numérisation et moderniser l'administration, en numérisant les transactions immobilières afin d'assurer plus de transparence et de crédibilité dans la gestion des biens nationaux et de lutter contre la falsification et toutes les formes de corruption.

Cela s'est concrétisé par la mise en œuvre du programme et du plan d'action du gouvernement, qui vise à organiser les différentes opérations relatives aux missions assignées à la direction des biens de l'État, au cadastre et à la conservation foncière, en intégrant le cadastre et la conservation foncière dans une seule direction afin d'unifier et d'accélérer leurs travaux. Cela a contribué à la rapidité de la gestion des biens de l'État et des transactions entre particuliers.