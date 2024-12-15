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مجتمع

بيان هام من اتصالات الجزائر

15 ديسمبر 2024 ()
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أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن تعويض زبائنها المتأثرين باضطرابات مؤقتة نتجت عن عمليات الصيانة التي قامت بها.

وأوضحت المؤسسة، عبر بيان لها، أنه "في إطار عمليات صيانة وتحديث نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة، قد يكون بعض مشتركي خدمات 4GLTE، المزودين بأجهزة المودم من نوع B310 و B310S، قد واجهوا اضطرابات مؤقتة في خدمة الأنترنت".

وعليه، تؤكد اتصالات الجزائر: "أنه سيتم تلقائيا إضافة 10 جيغا لحساب الأنترنت الخاص بهم، صالح لمدة 7 أيام، ابتداء من اليوم". ولمزيد من المعلومات، وضعت المؤسسة الرقم 12 تحت تصرف المعنيين، أو عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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