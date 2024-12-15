الفنان الكبير نبيل الحلفاوي في ذمة الله

توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، بسبب مشاكل في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أدخل إلى غرفة العناية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت، في الساعات الأخيرة، حتى فارق الحياة.

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي إلى المستشفى، يوم الثلاثاء الماضي، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها، (حسب ما تداولته جريدة "اليوم السابع" المصرية)، واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحرجة، منهم المخرج عمرو عرفة، والفنان صلاح عبد الله، وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، مشاركته خلال فيلم "تسليم أهالي"، الذي تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذي قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، والنجم هشام ماجد، وشارك في البطولة بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وعدد من ضيوف الشرف. ولد الفنان الراحل في حي السيدة زينب يوم 22 أفريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات، ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التلفزيون مسلسل "محمد رسول الله"، الجزء الأول عام 1980. كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيّدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، إلى جانب آباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، والعميل رقم 13".

ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".