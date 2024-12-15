صادي يطيح بأربعة مديرين

أجرى وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الأحد، جملة من التغييرات في مناصب حساسة في الوزارة، مست مديرا عاما ومديرا واثنين من المديرين الفرعيين، وهذا مباشرة بعد موافقة مصالح الوزارة الأولى على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، خلال اجتماع الحكومة، يوم الأربعاء الماضي.

واستبعد صادي كل المديرين الفرعيين، عز الدين بودينة ولزهر خنوس، والمدير سيد أحمد عمروني، الذي كان في وقت سابق مسؤولا عن ملف الاحتراف في كرة القدم.

ويبقى أهم تغيير أجراه الوزير "الجديد"، هو إنهاء مهام المدير العام للرياضة، مصطفى علي حساني، الذي سيخلفه المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، لحسن لعجاج.