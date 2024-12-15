عطاف في أديس أبابا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم بأديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، في زيارة رسمية، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وتندرج الزيارة –حسب البيان- في إطار "الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين والرقي بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب المتاحة".

وكشفت الوزارة أنه "يُنتظر أن يُستقبَل عطاف من قبل الوزير الأول الإثيوبي، أبي أحمد علي، لتسليمه رسالةً خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما سيحظى الوزير، باستقبال من الرئيس الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، ويجري مباحثات مع وزير خارجية إثيوبيا، جيديون تيموثيوس".