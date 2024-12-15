الرئيس تبون يترأس اجتماعا حول الصادرات (فيديو)

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماع عمل بقصر المرادية، حول الصادرات، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف بيان الرئاسة، أن "الاجتماع حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة، مع رؤساء مؤسسات اقتصادية وأعضاء من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، على رأسه رئيس المجلس".

وعقب الاجتماع قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، إنّ هذا الاجتماع مهم كونه يعتبر فرصة للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، حيث تلقى خلاله "توجيهات صارمة من قبل رئيس الجمهورية للتكفل السريع والفعّال بها"، والمضي معا نحو رؤية استراتيجية لتحويل الجزائر إلى قطب امتياز في مجال التصدير.

ومن جهته، ذكر رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، إنّ لقاء رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين كان فرصة للوقوف على حوصلة ما قدموه في سنة 2024 في مجال التصدير خارج المحروقات، فضلا عن الآمال المستقبلية موازاة مع طرح أهم الصعوبات التي من شأنها عرقلة مسار التصدير، وهو ما وقف عليه رئيس الجمهورية ـ يضيف مولى ـ قصد مرافقة المصدرين ورفع جميع القيود وتسهيل الآليات للتوصل إلى الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.