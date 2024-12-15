سابقة في انتخابات الاتحاديات

انتخب عبد القادر عباس، رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة، بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه عزوز بوشبرين، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وفي مشهد غير مسبوق في تاريخ انتخابات الاتحادات الرياضية الوطنية، امتد التنافس إلى الدور الثالث، بعدما شهد الدور الأول خروج يوسف خليفي، الرئيس السابق للديريكتوار، عقب حصوله على 11 صوتا فقط مقابل 22 و18 لعباس وبوشبرين على التوالي.

وفي الدور الثاني، حصل عباس وبوشبرين، على نفس العدد من الأصوات، قبل أن يبتسم الصندوق في النهاية لرئيس رابطة الجزائر العاصمة الذي حاز على 32 صوتا مقابل 20 لرئيس رابطة سطيف. فيما تم الغاء 3 أصوات.

كما تم انتخاب 10 أسماء لعضوية المكتب الفيدرالي من بين 16 مترشحا.