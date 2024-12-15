الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر في وهران وتوقيف 21 شخصا، حسب ما أورده بيان لذات المصالح اليوم الأحد.

وجاءت العملية – وفق البيان- التي "تمت بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الثانية بوهران، إثر استغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتدبير والتحضير لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر"، ولم تذكر مصالح الأمن تاريخ العملية.

وأضاف المصدر أن "التحريات الميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيهم وإجهاض مخططهم الإجرامي، حيث تم توقيف 21 شخصا وحجز 7 قوارب وضبط 8 مركبات سياحية ودراجتين"، كما تم "حجز 264 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، و1200 يورو، وضبط تجهيزات حساسة ومعدات خاصة بالإبحار".