Une première dans élections des fédérations

Abdelkader Abbas a été élu président de la Fédération algérienne de boxe après avoir obtenu 32 voix contre 20 pour son concurrent Azzouz Bouchebrine, lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue ce dimanche au siège du Comité olympique algérien.

Dans un événement sans précédent dans l'histoire des élections des fédérations sportives nationales, la compétition a duré jusqu'au troisième tour, après l'élimination de Youssef Khelifi, l'ancien président du directoire, au premier tour, avec seulement 11 voix contre 22 pour Abbas et 18 pour Bouchebrine.

Au deuxième tour, Abbas et Bouchebrine ont obtenu le même nombre de voix, avant que le dépouillement final ne donne la victoire à Abbas, président de la ligue d'Alger, avec 32 voix contre 20 pour le président de la ligue de Sétif. Trois voix ont été annulées.

De plus, 10 membres ont été élus au bureau fédéral parmi 16 candidats