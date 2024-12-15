عميد جامع الجزائر يستلم "مُصحف الورقة" في حفل تكريم العلماء

أهدى البروفسور بلقاسم حبّة، لعميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي، نسخة من القرآن الكريم كاملا، في ورقة واحدة،

وشارك الشيخ محمد المأمون القاسمي، ليلة أول أمس السبت، في حفل تكريم أربعة علماء جزائريين: أ.د محمّد بورنّان، أ.د مليك معزة، أ. د مها سعدي عاشور وأ.د محمد سحنوني، من قبل مؤسّسة وسام العالم الجزائري، في طبعتها الخامسة عشرة؛ تحت شعار: "نَعَم، للجزائر علماؤها".

وقد استلم الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، نسخة من القرآن الكريم كاملا، في ورقة واحدة، أهداها له البروفسور بلقاسم حبّة. وقال البروفسور بلقاسم حبّة في تصريح لموقع "جامع الجزائر": "إن الكتابة تمّت بخطّ واضح على الورقة، فحينما تُرفع إلى الأعلى في الضوء، تظهر الآياتُ الكريمة مصفّفة على شكل صفحات من المصحف".

وأفاد البروفيسور حبّة: "أن حجم الخطّ، يعادل ربع سُمْكِ شعرة إنسانٍ؛ وقد استخدمت في الكتابة التّكنولوجيات الحديثة للإعلام الآلي".

ومن جهتها، أعلنت السيّدة مها سعدي عاشور، وهي واحدة من المكرّمين الأربعة، وقف مكتبة أبيها الأستاذ عثمان سعدي رحمه اللّه (الكاتب والدّبلوماسي)، ويبلغ تعدادها 15 ألف كتاب، لفائدة مكتبة جامع الجزائر.