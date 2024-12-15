الشرع يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية في دمشق

بحث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الأحد، في دمشق القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي ومشاكل السوريين والتنمية الاقتصادية.

وبحث الشرع وبيدرسون ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد.

كما أكد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.

من جهة أخرى، أكد بيدرسون، عند وصوله إلى دمشق، أن العملية السياسية في سورية يجب أن تكون "شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم"، مشيراً إلى أنّ "العدالة الموثوقة" ضرورية لتجنّب "الأعمال الانتقامية، ومعبّراً عن تأييده لرفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام.

ووفقاً لتصريحات، قال بيدرسون: "نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت، نحن بحاجة إلى التأكد من أنّ ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنّه لا يوجد انتقام".

وشدد على "ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها"، متمنياً "رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سورية، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا".

وأوضح أنّ سورية بحاجة إلى مساعدات "إنسانية فورية إضافية"، وقال: "نعلم جميعاً أنّ سورية مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصولها على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية". وقال إن التغيير الذي شهدته البلاد "كبير وهائل"، وأكد "ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم"، وحثّ "جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم لإعادة بناء دولتهم"، مضيفاً أنه على "استعداد لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل".

وكان بيدرسون قد وصل إلى دمشق الأحد، على ما قالت جنيفر فنتون، الناطقة باسمه، من دون أن تكشف عن برنامجه في العاصمة السورية.