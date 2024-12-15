كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر يخطف الصدارة

أطاح اتحاد الجزائر بضيفه نادي اسيك ميموزا الايفواري بنتيجة 3-0 (الشوط الأول: 2-0)، سهرة اليوم الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات عن المجموعة الثالثة لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وكما كان متوقعا، سيطر النادي الجزائري على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بنية افتتاح باب التسجيل باكرا وتسيير اللقاء بأريحية. وتمكن أبناء ''سوسطارة'' من هز شباك ضيفهم بعد هدف ضد مرماه لمدافع اسيك ميموزا، محمد علي يابري (د16).

واصل النادي الجزائري سيطرته على الضيوف، والذي مكنه من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب بلقاسمي في الدقيقة ال39 بعد عرقلة غشة في منطقة العمليات.

بعد انطلاق الشوط الثاني، عاد بلقاسمي من جديد، حيث أهدى اتحاد الجزائر هدف الأمان في الدقيقة ال54.

ولحساب نفس الجولة، تعادل نادي أورابا يونايتد البوتسواني في وقت سابق من نهار اليوم، أمام ضيفه جاراف السنغالي بنتيجة (0-0)، بمدينة فرانسيستاون (بوتسوانا).

وعقب هذه الجولة، يحتل نادي "سوسطارة" صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، متبوعا بأسيك ميموزا (4 نقاط)، بينما يتذيل أورابا يونايتد البوتسواني وجاراف السنغالي، الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما من تعادلين وخسارة.

أما ممثل الجزائر الثاني، النادي الرياضي القسنطيني ، فقد انهزم في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام نادي برافوس دو ماكيز الأنغولي بنتيجة (2-3)، الشوط الأول (0-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد بلواندا (أنغولا)، لحساب المجموعة الأولى للمنافسة.

وكان الشباب منهزما في الشوط الأول (0-2) بهدفي باسيانسيا (د 17 من ضربة جزاء) و فرانسيس (د 21) قبل أن يعود بقوة في الشوط الثاني عن طريق مواقي (د 63) ثم بلاول (د 80)، غير أنه تلقى هدفا ثالثا قاتلا في الوقت بدل الضائع بواسطة تسجيل جونكيرا (90+4).

وتضع هذه الهزيمة حدا لستة انتصارات متتالية سجلها السنافر في الدورين التمهيدي الأول و الثاني و مرحلة المجموعات.

ولحساب نفس المجموعة، تغلب نادي سيمبا التنزاني، في وقت سابق من اليوم بدار السلام، على النادي الصفاقسي التونسي (2-1)، من تسجيل دنيس كيبو (د 7 و 90+9) لسيمبا و حاج حسن (د 3) للنادي الصفاقسي.

بعد هذه الجولة، تتقاسم أندية شباب قسنطينة و نادي سيمبا التانزاني و برافو دي ماكيس الأنغولي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل فريق، بينما يتذيل النادي الصفاقسي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

في الجولة الرابعة، المبرمجة يوم الأحد 5 يناير،المقبل يستضيف شباب قسنطينة منافسه الأنغولي برافوس دوماكيز، بينما يتنقل اتحاد العاصمة الى ابيجان لمواجهة اسيك ميموزا.

للتذكير، يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.