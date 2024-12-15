الاحتلال يعطل 27 مشروع إعمار في الأقصى

عطلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 27 مشروع إعمار في المسجد الأقصى، وفرض قيودا على إجراء إصلاحات مهمة في المسجد.



وذكرت مصادر مختصة ومسؤولة عن إعمار وصيانة المسجد، الجمعة الماضي، أن المشاريع تشمل إصلاح تمديدات للمياه وسطح المسجد الأقصى وتبديل قبة الرصاص، وإصلاح أرضية المسجد.

وأشارت المصادر حسب المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن المسجد بحاجة لصيانة مستمرة بحرية كاملة، دون تدخل أو قيود من الاحتلال، ونبهت إلى أن الاحتلال يسعى لفرض سيادته على المسجد الأقصى، من خلال منع أو السماح بأي عمل داخل المسجد.



وفي الثاني من الشهر الجاري منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الأقصى من العمل في جميع أقسامها داخل المسجد، كما هددت مدير لجنة الإعمار باعتقال أي موظف يباشر الترميم ويخالف القرار. وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال 2 من حراس الأقصى وأحد موظفي لجنة الإعمار، بزعم مباشرة العمل ومخالفة القرار، وذلك منذ اليوم الأول عقب انتهاء عيد الأضحى.



وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق العاملين في الأقصى بالاعتقال والإبعاد أو الحبس المنزلي ومنع دخول المسجد أو التحرك في القدس.



