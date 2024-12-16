وفاة الفنان التشكيلي رزقي زرارتي

توفي مساء أمس الأحد بالجزائر العاصمة الفنان التشكيلي الجزائري رزقي زرارتي عن عمر ناهز 86 عاما، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، من مصادر قريبة للفقيد.

وعرف الراحل بالعديد من لوحاته الزيتية نصف التجريدية والتي تتناول خصوصا المرأة باعتبارها عماد الحياة والأسرة ومنبع العطف والحنان والتضحيات والإيثار، بينما تعكس أعمال أخرى له التراث والتاريخ الجزائري، ومن عناوين لوحاته المعروفة "عين حورية"، "المحافظة على جسد"، "المرأة المحافظة على التقاليد" و"كنزي الثمين".

وولد زرارتي عام 1938 بمنطقة "تاورقة" بالقرب من دلس، وغادر الجزائر نحو فرنسا عام 1959 حيث درس الرسم بفرنسا، ليعود للجزائر في عام 1962 ويستقر بالجزائر العاصمة حيث تعرف على الشاعر جان سيناك الذي كتب له مقدمة أول معرض فردي خاص به عام 1964.

ويعد الفنان عضوا في الاتحاد الوطني للفنانين التشكيليين، وقد شارك بصالوناته عامي 1967 و1971 قبل أن يشارك أيضا بتظاهرات مجموعة "أوشام" التراثية التي كان عضوا بها والتي كانت تضم العديد من الفنانين المعروفين كدينيس مارتينيز وشكري مسلي.

وبعد غياب دام 20 سنة عاد رزقي زرارتي للفن وعرض في 1999 بالعاصمة ثم في 2003 بمتحف بوسعادة ثم في 2021 و2023 بالعاصمة أيضا، وتوجد أعمال الفنان في مجموعات خاصة بالجزائر وفرنسا وأيضا بالمتحف الوطني العمومي للفنون الجميلة بالعاصمة.