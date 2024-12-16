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العالم

استشهاد صاحب مقولة "روح الروح" في غزة

16 ديسمبر 2024 ()

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استشهد الفلسطيني خالد نبهان، إثر قصف للاحتلال الصهيوني مخيم النصيرات في غزة، اليوم الإثنين، حسب ما أورده عدة صحفيين في غزة.

واشتهر الجد خالد بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال منزله في بداية العدوان الصهيوني، وتأثرت شعوب العالم بعبارة "روح الروح"، إذ قالها الجد خالد نبهان أثناء وداع حفيدته الصغيرة "ريم"، بعدما سرق جيش الاحتلال الصهيوني عمرها في سن الزهور، خلال قصف وحشي لقطاع غزة الذي تحول إلى مقبرة جماعية.

وانتشر فيديو خالد نبهان عبر العالم وهو يحتضن جثمان حفيدته ريم.

ويواصل العدوان الصهيوني "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، مرتكبا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

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