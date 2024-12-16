رسالة من الرئيس تبون إلى الوزير الأول الإثيوبي

سلّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بأديس أبابا، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول الإثيوبي، أبي أحمد علي، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

وخلال استقباله من طرف الوزير الأول الإثيوبي - يضيف البيان - أبلغ المبعوث الخاص للرئيس تبون، "تحياته الأخوية" وأكد له "تطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بالعلاقات بين الجزائر وإثيوبيا إلى أرحب الآفاق الممكنة".

كما كان اللقاء فرصة "لاستعراض ما يجمع البلدين من روابط متينة قوامها التنسيق الوثيق والتعاون المثمر. كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية وبمنطقتي انتماء البلدين على وجه الخصوص".