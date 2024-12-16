غزة.. غارات صهيونية تستهدف منازل ومدرسة للأونوروا

بعد غارة جوية صهيونية عنيفة على مدرسة تابعة للأونروا، أعلنت السلطات الصحية عن مقتل 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 4 أطفال، فيما أدى القصف إلى دمار واسع في المدرسة، وأصيب العشرات بجروح وحروق بليغة، إثر اشتعال النيران فيها ،جاء ذلك بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو الصهيوني غارة أخرى على مدرسة للنازحين في بيت حانون شمالي القطاع، خلفت نحو 40 قتيلا وعشرات المصابين، حسب ما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية.

واستمر الجيش الصهيوني، الساعات الأخيرة، في أعماله العسكرية، وقصف موقعا للدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط القطاع، أدى إلى مقتل 5 من المنقذين، إضافة إلى مصور صحفي، ودمرت السيارات الخاصة بالإطفاء في المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاحتلال شن سلسلة غارات متتالية، على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، من بينها منازل سكنية أدت إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين، وفقدان عشرات آخرين تحت الأنقاض، والتي تحتاج إلى إمكانيات يفتقدها الفلسطينيون لانتشال الضحايا.