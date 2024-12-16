إلغاء رحلات جوية بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.

ووفق بيان لذات الشركة، فإن الرحلات التي تم إلغاؤها ليوم غد الثلاثاء، هي:

- الرحلة رقم: AH1036 الجزائر - ليون

- الرحلة رقم: AH1037 ليون - الجزائر

- الرحلة رقم: 1081AH ليون - وهران

- الرحلة رقم: AH1080 وهران - ليون

- الرحلة رقم: 1070 AHالجزائر - مونبيلييه

- الرحلة رقم: AH1071 مونبيلييه - الجزائر

- الرحلة رقم: 1072 AHوهران - مونبيلييه

- الرحلة رقم: 1073AH مونبيلييه - وهران.

وأضافت الشركة في بيانها، أنها "ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه زبائنها المتأثرين جراء إلغاء هذه الرحلات، ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم القصير 3302، أو التوجه إلى إحدى وكالاتكم التجارية، كما نعتذر عن أي إزعاج ناجم عن هذه الظروف الخارجة عن نطاقنا".