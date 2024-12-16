تعليمات وزير التربية بخصوص تسليم كشوف النقاط

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الأحد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصّصت لمُدارسة مجموعة من الملفات المستعجلة والمهمة.

وحسب منشور لوزارة التربية، في صفحتها على فايسبوك، وجه الوزير تعليماته بخصوص استكمال أعمال نهاية الفصل الأول، من خلال الحرص على "احترام الآجال المرتبطة بصب النقاط على الأرضية الرقمية للقطاع، ومواعيد مجالس الأقسام، لتمكين الأولياء من استلام كشوف نقاط أبنائهم خلال اليوم المفتوح لاستقبالهم، والذي سيكون يوم الخميس 19 ديسمبر 2024".

وألحّ الوزير في هذا الجانب على "المرافقة الإيجابية للتلاميذ، والتركيز على الجانب البيداغوجي التعليمي في الملاحظات والتقييمات التي يقدّمونها للأولياء خلال هذه اللقاءات، بالإضافة إلى فتح أبواب المؤسسات التعليمية في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي للمراجعة وفق رزنامة مضبوطة ومعلنة لضمان حضور جميع المعنيين بهذه العملية".