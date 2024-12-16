بومال: "ما عشته في المولودية سيبقى محفورا في ذاكرتي إلى الأبد"

توجه المدرب "السابق" لمولودية الجزائر، باتريس بومال، برسالة وداع نشرها الحساب الرسمي للفريق. وشكر بومال في كلمة مصورة، عائلة المولودية، بداية بالرئيس حكيم حاج رجم، الذي سيبقى أخا له مدى الحياة، على حد تعبيره، وأيضا أعضاء الطاقم الفني والطبي وبقية الطواقم التي عملت إلى جانبه على امتداد التجربة التي عمّرت عشرين شهرا.

وقال بومال إنها لحظات صعبة ومؤثرة بالنسبة له، أثناء وداع هذا الكيان الذي خاض معه تجربة مجنونة، مشددا على أنه يغادر المولودية وضميره مرتاح، كونه أدى عمله على أكمل وجه، مستدلا بتحقيقه المركز الثالث في أول مواسمه، وتحقيق اللقب في الموسم الموالي، وهو موسم سيبقى محفورا في ذاكرته، وصولا إلى الموسم الثالث الذي يبقى فيه الفريق بجانب أهدافه المسطرة، سواء في البطولة المحلية، أو رابطة الأبطال الإفريقية، وصولا إلى كأس الجزائر، الذي أشار، بصيغة الجمع، إلى أن مباراة ثأرية في انتظار الفريق (في إشارة إلى مواجهة مرتقبة أمام شباب بلوزداد في الدور الـ16)، فيما اعتبره تأكيدا منه أنه أصبح وسيبقى أحد أعضاء المولودية طيلة حياته.

فيما وصفت علاقته مع الأنصار بأنها كانت تجربة مجنونة، مع شغف جمهور المولودية، في أوقات الفوز أو في أوقات الهزيمة، مؤكدا، في الأخير، أنه أدى واجبه كاملا وترك إرثا للفريق يجب الحفاظ عليه، متمنيا الأفضل في قادم الاستحقاقات.