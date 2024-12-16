تحذير من جلب هذه الأجهزة "الحساسة"

نبّه المدير المركزي ورئيس مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، اليوم الإثنين، المسافرين القادمين إلى الجزائر، بخصوص "حساسية" بعض الأجهزة التي يتم جلبها من الخارج، والتي لا يسمح بإدخالها إلى التراب الوطني إلا بتراخيص مسبقة.

وأوضح بوطالب، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أنه "على المسافرين تفادي جلب بعض الأجهزة الحساسة والتي تخضع لتراخيص مسبقة لدى عودتهم من السفر، ومنها الطائرات الصغيرة المعروفة بـ"الدرون"، وأجهزة تحديد المواقع والمناظير والأسلحة المحظورة، وكذا البضائع ذات الاستخدام التجاري والخاضعة لأنظمة جمركية ذات طابع تجاري".

وكانت المديرية العامة للجمارك، قد كشفت سابقا، أنه وخلال النصف الأول من سنة 2024، التي تشارف على نهايتها، تمكنت مصالحها من حجز كميات معتبرة من العتاد الحساس، الأسلحة، الذخيرة، عتاد التنقيب عن المعادن، معادن ومواد كيميائية، حلي الزينة، أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية وغيرها من المحجوزات.

وجاءت هذه المعطيات، من خلال تنفيذ 536 عملية لمكافحة التهريب خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة، ما أسفر عن حجز سلع بقيمة 6,207 مليارات دينار، بينما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية، حدود 61,522 مليار دينار.