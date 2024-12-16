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هذا موعد انطلاق البطولة المدرسية للرياضات الجماعية

16 ديسمبر 2024 ()

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تعكف وزارة التربية الوطنية على التحضير لانطلاق البطولة المدرسية للرياضات الجماعية، والتي ستكون مطلع شهر جانفي المقبل، حسب ما كشفت عنه الوزارة، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوزير محمد صغير سعداوي، قد ترأس، مساء أمس الأحد، ندوة وطنية من مقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي "خُصّصت لمدارسة مجموعة من الملفات المستعجلة والمهمة وإسداء تعليمات وتوجيهات في شأنها".

وفيما يتعلّق بالبطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، يقول البيان: "أكد الوزير على ضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة للتحضيرات الجارية، مع إيلاء المرافقة الإعلامية أهميتها في هذا الجانب، لإنجاح هذه البطولة التي ستنطلق شهر جانفي 2025، والتي تهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب والنخب الرياضية المدرسية، لتكون خزّانا للنخب الرياضية الوطنية".

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