بن يحيى في طريقه للعودة إلى مولودية الجزائر

وقع اختيار إدارة مولودية الجزائر على المدرب التونسي، خالد بن يحيى، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب الفرنسي، باتريس بومال، الذي أنهيت مهامه اليوم الإثنين.

وبحسب ما أشارت إليه إذاعة "موزاييك.أف.أم" التونسية، فإن المدافع الدولي التونسي الأسبق سيصل، مساء اليوم الإثنين، إلى الجزائر، من أجل ترسيم اتفاقه مع إدارة الرئيس عبد الحكيم حاج رجم ومباشرة مهامه، في وقت أكدت مصادر بأنه تواجد قبل أيام في الجزائر.

وكشف ذات المصدر أن المدرب بن يحيى سيكون مرفقا في مهمته الجديدة بالمدرب المساعد عثمان النجار، في انتظار التحاق صبري البوعزيزي بالفريق كمحضر بدني، بعد تسوية وضعيته مع فريقه الحالي، الترجي التونسي.

وسبق لخالد بن يحيى أن أشرف على تدريب مولودية الجزائر موسم 2021-2022، في فترة رئاسة عمار براهمية، وحقق انطلاقة جيدة مع تشكيلة من اللاعبين الشباب، قبل أن يتراجع وينهي الموسم في المركز الثامن.