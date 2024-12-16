مرفق صحي جديد قد يحوّل باتنة إلى قطب صحي جهوي

استفادت ولاية باتنة من مستشفى خاص، يعتبر الثاني على المستوى الوطني والخامس إفريقيا.

المستشفى الذي تم تدشينه من طرف والي ولاية باتنة، يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3، ويضم عددا معتبرا من الاختصاصات والأجنحة، على غرار جناح لكل الأطفال، وآخر للرضع وكذا الجراحة الكلاسيكية والليزرية.

وبالمستشفى، الذي اختير له اسم "نعمة"، أجنحة أخرى على غرار جناح الإخصاب الصناعي الذي يعمل بتقنيات جديدة، كالتلقيح داخل الرحم في إطار قانوني. ويتوفر المستشفى أيضا على خدمة التشريح العصبي والرعاية العصبية المكثفة، ويقدم أيضا خدمات في التمريض والتطعيم، كما يضم وحدات للأشعة بها أجهزة طبية حديثة ومتطورة، وكذا وحدة مجهزة بشبكة رقمية للمستشفيات المكثفة للأطفال الخدج والمولودين في حالة خطر.

وتسعى ولاية باتنة، بحسب الوالي محمد بن مالك، إلى أن تكون قطبا صحيا في السنوات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من إنجاز مصانع المواد الأولية لأدوية الإنسولين، أمراض القلب، البراسيتامول، وكذلك بعد الشروع في إنجاز المستشفى الجامعي بسعة 500 سرير، الذي سيفك من عقدة الخدمة العمومية الصحية التي تطرح من طرف سكان الولاية على مستوى المستشفى الجامعي القديم.