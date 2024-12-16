"كان" 2025 : تحديد تاريخ إجراء القرعة

تجرى عملية القرعة الخاصة بنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025، في 27 جانفي المقبل، حسبما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) في بيان لها على موقعها الرسمي، اليوم الإثنين.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة القارية، اليوم، برئاسة المسؤول الأول عن الـ "كاف"، الرئيس باتريس موتسيبي.

وتقام النهائيات، التي تحتضنها المغرب، في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى النهائيات القارية "كان-2025" بعد تصدره المجموعة الخامسة بـ 16 نقطة، بخمسة انتصارات وتعادل وحيد، متبوعا بغينيا الاستوائية (8ن) في المركز الثاني، في حين احتل الطوغو المركز الثالث بـ 5 نقاط أما ليبيريا فتتذيل المجموعة بـ 4 نقاط.

وخلال الطبعة الأخيرة للنهائيات الإفريقية مطلع 2024، التي جرت بكوت ديفوار، أقصي "الخضر" من الدور الأول بعد تعادلين وخسارة، فيما توج البلد المنظم باللقب القاري بعد فوزه في النهائي على نيجيريا (2-1).