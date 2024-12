Entre l'Algérie et la Syrie : Le dilemme des réfugiés syriens

Des milliers de réfugiés syriens à travers le monde n'ont pas hésité à réserver leurs billets pour retourner en Syrie, leur pays d'origine, qui a vu plus de la moitié de sa population, soit plus de 8 millions de personnes, contrainte à l'exil depuis le début de la guerre en 2011. Cependant, pour les réfugiés syriens en Algérie, le choix de rentrer semble aujourd'hui plus difficile que celui de partir.

Dès l'annonce de la chute du régime du président déchu Bachar al-Assad et de son exil en Russie, après plus de 54 ans de règne familial accusé de "crimes contre l'humanité", les vols en direction de la Syrie depuis diverses capitales et villes à travers le monde ont connu un regain d'activité. Ces trajets sont porteurs d'espoirs et de rêves pour un avenir meilleur, où le pays sera reconstruit grâce aux efforts de ses fils et filles, déterminés à tourner la page des douleurs du passé et à établir un État de droit et de justice, une Syrie arabe pour tous les Syriens.

Pour sa part, le Premier ministre du gouvernement syrien intérimaire, Mohamed Bachir, a exhorté les réfugiés syriens du monde entier à rentrer dans leur pays. Dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera et publiée mercredi dernier, Bachir a déclaré : "Mon appel s'adresse à tous les Syriens de l'étranger : la Syrie est désormais un pays libre, qui a retrouvé sa dignité. Revenez."

Le gouvernement intérimaire compte sur les réfugiés retournant au pays pour contribuer à la reconstruction et à la guérison de la Syrie, lourdement marquée par les séquelles de la guerre. Ces derniers peuvent jouer un rôle crucial grâce aux compétences et expériences acquises à l’étranger dans divers domaines.

Entre encouragements au retour et appels à la prudence, la Turquie, principal pays d'accueil des réfugiés syriens en raison de sa proximité géographique, héberge environ 3,7 millions de Syriens depuis le début du conflit. Selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, 7 621 Syriens ont regagné leur pays via des points de passage terrestres entre le 9 et le 13 décembre.

De nombreuses nations européennes ont rapidement suspendu l'examen des demandes d'asile syriennes après que l'opposition a pris le contrôle du pays, parmi lesquelles la France, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark.

En Allemagne, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a salué la fin de la "tyrannie brutale du dictateur syrien Assad", affirmant que cela représente un soulagement pour de nombreux Syriens ayant subi la torture, le meurtre et le terrorisme. Elle a encouragé plus d'un million de Syriens vivant en Allemagne à retourner dans leur pays d'origine pour participer à sa reconstruction.

Cependant, cette déclaration contraste avec la position du chancelier Olaf Scholz, qui s'oppose à toute mesure visant à renvoyer les réfugiés syriens bien intégrés en Allemagne. Dans une note vocale, Scholz a souligné que toute personne bien intégrée, maîtrisant l'allemand et disposant d'un emploi stable peut se sentir en sécurité en Allemagne. "Cela s'applique également aux Syriens... Nous ne leur demanderons pas de quitter leurs emplois et de partir", a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé à faire preuve de "patience et de vigilance" concernant le retour des réfugiés syriens dans leur pays après la chute du régime de Bachar al-Assad.

Dans une déclaration publiée la semaine dernière, le Haut-Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné que "le HCR recommande de maintenir l’attention sur la question du retour". Il a exprimé l'espoir que les évolutions sur le terrain permettent des "retours volontaires, sûrs et durables", tout en s'assurant que les réfugiés puissent prendre des décisions éclairées.

Algérie : un pays au cœur ouvert pour les Syriens

Le retour des réfugiés syriens résidant en Algérie vers leur pays n'est pas une décision facile à prendre. Ce n'est pas un choix qui peut être fait sur un coup de tête, malgré l'espoir de voir la Syrie entamer une nouvelle phase dans son histoire. Leur responsabilité dans la reconstruction de leur pays et la guérison de ses blessures est énorme. La communauté syrienne suit de près les développements en Syrie, espérant pouvoir y retourner un jour après toutes ces années d'absence. Cependant, l'idée de quitter définitivement l'Algérie est presque totalement absente pour le moment.

Lors d'une cérémonie à l'ambassade en Algérie, le président de la communauté syrienne, Adnan Al-Boush, a déclaré dans une interview que certains membres de la communauté syrienne en Algérie envisagent de retourner en Syrie à un moment donné, précisant que "la moitié de la communauté syrienne pourrait envisager de revenir pour s'installer en Syrie."

"J'ai amené mes enfants en Algérie en 2014 à cause de la situation instable dans notre pays. Aujourd'hui, ils ont grandi et ont suivi leur parcours scolaire ici, du primaire au secondaire, et poursuivent leurs études supérieures à l'université algérienne. Nous nous sommes habitués à vivre ici. Nous pourrions visiter la Syrie pour revoir notre famille une fois que la situation sera stabilisée, mais l'idée de revenir définitivement n'est pas envisagée pour ma famille", a déclaré à la presse un réfugié syrien.

De son côté, un étudiant syrien résidant à Khenchela a déclaré : "Le retour en Syrie ne sera qu’une simple visite pour voir ma famille et mes proches. Mais mes études et mon avenir sont ici en Algérie. Je vois mon avenir ici."

Selon Bassam Faroukh, activiste au sein de la communauté syrienne en Algérie et membre de l'Organisation internationale des droits de l'homme, la communauté syrienne en Algérie est estimée entre 35 000 et 40 000 personnes, travaillant dans divers secteurs. Il considère que la flexibilité de l'Algérie envers les Syriens, due aux circonstances de la guerre, a créé un climat de confiance entre ces derniers et l'État algérien. Ce dernier a affirmé depuis 2012 que les Syriens présents sur son sol ne sont pas des réfugiés, mais des citoyens dans une patrie sœur, ce qui a grandement facilité leur intégration sociale.

La relation historique entre les deux peuples a également renforcé cet ancrage. Certaines familles syriennes ont même eu des enfants nés en Algérie, qui, depuis 12 ans, ont grandi et suivi tout leur parcours éducatif dans ce pays.

"la situation actuelle en Syrie rend difficile pour les membres de la communauté syrienne d'envisager un retour pour le moment. Lors des discussions avec les membres de la communauté, ils affirment que la question du retour n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant, mais cela pourrait être envisageable à l’avenir. Tout le monde attend une stabilisation de la situation en Syrie, surtout après les épreuves difficiles qu’ils ont traversées avant d’arriver en Algérie", ajoute Bassam Faroukh.

"Nous espérons que la prochaine étape apportera de bonnes choses. Je suis ici depuis 2010, je me considère comme Algérien. Je ne peux pas abandonner ce pays. Bien sûr, je rendrai visite à mon père et à ma mère en Syrie régulièrement, mais je ne quitterai pas l’Algérie," déclare le propriétaire d’un restaurant de cuisine syrienne dans une interview accordée à une chaîne privée.

Son visage reflétait clairement un profond attachement à l’Algérie, qu’il décrit comme une "mère nourricière". Depuis les premiers instants de la guerre en Syrie, l’Algérie, à travers son peuple et son gouvernement, a ouvert ses portes pour accueillir des milliers de Syriens, leur offrant sécurité et une vie digne.

D'un autre côté, une grande partie des Algériens considère que les migrants syriens représentent un modèle unique. Cela ne tient pas seulement au respect qu'ils manifestent envers la société algérienne, mais aussi au rôle qu'ils jouent désormais, notamment dans le domaine économique. Leur activité commerciale variée, allant de l'industrie textile à la restauration, a permis de créer de nombreux emplois, aussi bien pour les Syriens que pour les Algériens.

En termes chiffrés, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations indique que "les entreprises syriennes ont atteint la troisième position en matière d'investissements étrangers en Algérie à la fin de l'année 2021, avec une part de 11 %, juste après les entreprises turques et françaises. Par ailleurs, concernant les commerçants individuels étrangers présents en Algérie, les Syriens occupent la première place avec une part de 30 %."